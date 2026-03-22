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Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

[VIDEO] La efusiva celebración de Guardiola en la final de la Copa de la Liga inglesa

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La acción ocurrió luego de la apertura de la cuenta, con el tanto de Nico O'Reilly.

[VIDEO] La efusiva celebración de Guardiola en la final de la Copa de la Liga inglesa
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La final de la Copa de la Liga inglesa no solo dejó el título para Manchester City, sino también una llamativa imagen de Josep Guardiola. El técnico español protagonizó una efusiva celebración tras el primer gol de Nico O'Reilly, en la que incluso pateó los carteles de publicidad a un costado de la cancha.

La acción ocurrió luego de la apertura de la cuenta del jugador inglés, quien fue la figura del encuentro ante Arsenal, con dos tantos. En medio de la euforia, Guardiola descargó su emoción con una patada a los carteles.

Los "ciudadanos" vencieron 2-0 a los "gunners" y cosecharon su noveno título en el certamen doméstico.

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