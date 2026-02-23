[VIDEO] Osorio recibió potente arenga de su DT: No hay ningún jugador en el mundo haciendo esto

El volante chileno Darío Osorio recibió una enérgica arenga cargada de elogios por parte del director técnico de Midtjylland, Mike Tullberg, luego de la victoria 4-0 sobre Silkeborg IF. El DT valoró la influencia del exjugador de Universidad de Chile en el funcionamiento colectivo de su escuadra en la Superliga de Dinamarca.

Según un registro audiovisual difundido por el propio club de Dinamarca, el adiestrador se dirigió al nacional frente a todo el plantel en el vestuario. "Pero Darío, de verdad, muy bien, increíble, me encanta. Tú eres la razón por la que hoy pudimos jugar así. Quizás no marcaste tu propio gol, pero fuiste el jugador más importante", expresó el técnico.

El reconocimiento de Tullberg escaló a niveles internacionales al comparar el rendimiento del mediocampista con el resto de los atacantes de la actualidad europea. "Ahora mismo no puedo encontrar a ningún jugador en el mundo que, como atacante, esté haciendo esto. Estoy muy orgulloso de ti", sentenció el profesional en su discurso.

Con este triunfo, Midtjylland se mantuvo a dos unidades del líder Aarhus GF a falta de una jornada para el cierre de la fase regular del certamen. El plantel consolidó una racha positiva que lo posiciona como serio candidato al título en el fútbol danés.

El próximo desafío para Osorio y compañía será ante Brondby el próximo domingo. En dicho encuentro, Midtjylland buscará alcanzar la cima de la tabla de posiciones antes de iniciar la ronda de playoffs que definirá al campeón de la temporada 2026 en Dinamarca.