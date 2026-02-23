Sujeto abatido tras entrar armado a Mar-A-Lago es identificado como un joven de 21 años

El sospechoso que fue abatido por el Servicio Secreto la madrugada del domingo tras entrar de manera "ilegal" y armado con una escopeta a la residencia del presidente estadounidense, Donald Trump, en Mar-a-Lago fue identificado como un joven de 21 años, según confirmó la cadena Fox News.

Austin Tucker Martin, originario de Carolina del Norte, había sido reportado como perdido por su familia hace unos días, de acuerdo con la cadena de televisión.

El Servicio Secreto de EE.UU. y las autoridades locales informaron este mañana del suceso en una rueda de prensa. De acuerdo con el alguacil de Palm Beach, dos agentes del Servicio Secreto detectaron que una persona había entrado al perímetro de seguridad de la residencia sobre la 1:30 de la madrugada hora local.

El joven falleció al momento, según informaron este domingo las autoridades locales de Palm Beach en una rueda de prensa. El presidente no estuvo en Mar-a-Lago durante el incidente, ya que pasó el fin de semana en Washington.

Cuando fueron a investigar, encontraron a un hombre que llevaba una escopeta y un bidón de gasolina. Los agentes le pidieron que soltara los objetos, según relató el sheriff Ric Bradshaw, pero el hombre "levantó el arma" y los agentes decidieron disparar.

Las autoridades no aclararon si la escopeta que llevaba el sospechoso estaba cargada e indicaron que la investigación sobre el suceso sigue en curso, liderada por el FBI.

Se ha desplegado un amplio operativo policial en las cercanías de Mar-A-Lago (Foto: EFE)

El director de la agencia, Kash Patel, aseguró que se están dedicando "todos los recursos necesarios" y trabajarán junto con las autoridades locales.

Por su parte, la fiscal general Pam Bondi indicó que habló con el presidente Trump esta mañana y que el Departamento de Justicia también está "coordinando con las agencias federales" sobre la "intrusión y el tiroteo" en Mar-a-Lago.

Primer incidente de seguridad tras regreso a la Casa Blanca

Este es el primer incidente de seguridad relacionado con una posible amenaza contra Trump en su segundo mandato presidencial, ya que los dos anteriores se produjeron en julio y septiembre de 2024 en el marco de la campaña que le llevó de nuevo a la Casa Blanca.

El 13 de julio de 2024, durante un mitin en Butler, Pensilvania, un tirador identificado como Thomas Matthew Crooks disparó desde un tejado contra el entonces candidato presidencial republicano y la bala le rozó la oreja derecha. Un asistente al acto electoral resultó muerto.

Dos meses después, el 15 de septiembre, se detectó la presencia de un hombre con un rifle de largo alcance apuntando hacia el campo de golf de Palm Beach, Florida, en el que jugaba Trump. El tirador, Ryan Wesley Routh, que no llegó a disparar, fue detenido y ha sido condenado a cadena perpetua por intento de asesinato.