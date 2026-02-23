Síguenos:
Aeropuerto de Santiago proyecta alta demanda en el cierre de la temporada estival

Publicado: | Fuente: Cooperativa
El Aeropuerto Internacional de Santiago proyecta una alta demanda en el cierre de la temporada de verano 2025-2026, con alrededor de 2,87 millones pasajeros para el mes de marzo, y tres días de altísimo flujo: el 1 de marzo (unos 98 mil viajeros), el 2 de marzo (99 mil) y el 15 (otros 98 mil).

Hasta el momento, la mayor demanda se registró el 10 de febrero, con 49 mil 849 pasajeros; y el balance de los principales destinos turísticos internacionales indica a Lima, Buenos Aires, Río de Janeiro, Sao Paulo y Florianópolis; mientras que en vuelos nacionales destacan Calama, Antofagasta, Puerto Montt, Concepción e Iquique.

Mónica Zalaquett, presidenta ejecutiva de la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur), comentó que "el desempeño del sector ha sido sostenido gracias al esfuerzo del mundo privado, que ha seguido invirtiendo, promoviendo destinos, desarrollando oferta y manteniendo empleos en las regiones, incluso en un escenario donde el turismo no ha sido tratado como una prioridad estratégica para nuestro país", durante el actual Gobierno.

Escucha el informe del periodista Gonzalo Aguirre.

