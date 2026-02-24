[VIDEO] Prestianni entrenó en el "Santiago Bernabéu" pese la sanción provisional de la UEFA

Gianluca Prestianni entrenó en el Estadio "Santiago Bernabéu" previo a la revancha de los play-offs de la UEFA Champions League entre Benfica y Real Madrid. En el duelo de ida, el conjunto merengue se impuso por la mínima (1-0).

El delantero argentino estuvo presente en el recinto pese a la sanción provisional impuesta por la UEFA, que lo deja fuera del partido decisivo de vuelta. La medida responde a las acusaciones de comportamiento discriminatorio (incluyendo presuntos insultos racistas) hacia Vinícius Júnior durante el encuentro de ida en Lisboa.