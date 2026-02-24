Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional
[VIDEO] Prestianni entrenó en el "Santiago Bernabéu" pese la sanción provisional de la UEFA
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El delantero argentino estuvo presente en la cancha de Real Madrid.
El delantero argentino estuvo presente en la cancha de Real Madrid.
Gianluca Prestianni entrenó en el Estadio "Santiago Bernabéu" previo a la revancha de los play-offs de la UEFA Champions League entre Benfica y Real Madrid. En el duelo de ida, el conjunto merengue se impuso por la mínima (1-0).
El delantero argentino estuvo presente en el recinto pese a la sanción provisional impuesta por la UEFA, que lo deja fuera del partido decisivo de vuelta. La medida responde a las acusaciones de comportamiento discriminatorio (incluyendo presuntos insultos racistas) hacia Vinícius Júnior durante el encuentro de ida en Lisboa.