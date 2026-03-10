[VIDEO] Salomón Rodríguez se lució con gol de "palomita" en Uruguay

El atacante Salomón Rodríguez, exjugador de Colo Colo, se matriculó con una anotación de gran factura en el triunfo 1-0 de su equipo, Montevideo City Torque, como visita ante Cerro Largo en la liga de Uruguay.

El ariete clavó el único tanto del encuentro con una "palomita" en el minuto 72, permitiendo que los "ciudadanos" se llevaran los tres puntos desde el Estadio Arquitecto "Antonio Eleuterio Ubilla".

