[VIDEOS] Cabral anotó un golazo para Independiente en el amistoso ante Everton
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El Rojo anotó dos goles en dos minutos ante los ruleteros en Uruguay.
Independiente dio vuelta el marcador en dos minutos ante Everton en el Estadio Parque Viera por la Serie Rio de La Plata, con anotación del delantero argentino Walter Mazzantti (37') y un golazo del volante chileno Luciano Cabral tras gran jugada colectiva.(39').