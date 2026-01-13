Senado aprueba proyecto que otorga titularidad a profesores contratados por más de tres años
La iniciativa, ahora en su segundo trámite legislativo, comprende a docentes de educación pública parvularia, básica y media.
Tuvo 33 votos a favor, ninguno en contra y solo dos abstenciones de los senadores opositores Carlos Kuschel y Javier Macaya.
"Tener profesores y profesoras concentradas en la labor de educar y no otras cosas, sin duda, trae consigo un mejoramiento de la calidad", expresó el ministro de Educación, Nicolás Cataldo.