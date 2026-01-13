Senado aprueba proyecto que otorga titularidad a profesores contratados por más de tres años

El Senado aprobó, de forma general, el proyecto de ley que otorga la titularidad en el cargo a profesores de educación parvularia, básica y media que se hayan desempeñado a contrata por más de tres años.

La iniciativa parlamentaria -que ha sido recogida e impulsada por el Gobierno y ya fue aprobada antes por la Cámara Baja- contempla a docentes del sector público y tuvo 33 votos a favor, ninguno en contra y solo dos abstenciones de los senadores opositores Carlos Kuschel (RN) y Javier Macaya (UDI).

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, expresó que "son muchas las deudas que tiene el Estado con los profesores y profesoras de Chile, pero una de ellas es la certeza de su labor en el día a día".

"Tener profesores y profesoras concentradas en la labor de educar y no otras cosas, sin duda, trae consigo un mejoramiento de la calidad. El Estado de Chile tiene la obligación, entonces, de garantizar las mejores condiciones para todos y cada uno de ellos", afirmó.

Los senadores fijaron plazo hasta el lunes 19 de enero -en poco menos de una semana- para el ingreso de indicaciones a la propuesta.