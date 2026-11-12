"Gracias por tu famosa cazuela": El cariñoso saludo de Iván Zamorano por los 90 años de su mamá
"Eres una mujer increíble, llena de garra, coraje y empuje", destacó 'Bam Bam' sobre Alicia Zamora.
"Eres una mujer increíble, llena de garra, coraje y empuje", destacó 'Bam Bam' sobre Alicia Zamora.
A través de redes sociales el exdelantero nacional Iván Zamorano dedicó un emotivo mensaje para su madre, Alicia Zamora, que este jueves cumplió 90 años de edad.
"Eres una mujer increíble, llena de garra, coraje y empuje. Una mujer que siempre ha sabido luchar y salir adelante. Gracias por sacarnos adelante, por todo lo que has hecho por nuestra familia, por tu amor, por tu fuerza, tu cariño y por ser como eres", inició el otrora capitán de La Roja vía Instagram.
"Hemos compartido tantos años, tantas cosas y tantos momentos, que no me alcanzaría la vida para agradecerte todo lo que has hecho por mí. Gracias también por tu famosa cazuela, por esos pequeños detalles que te hacen única y que tanto queremos", sumó.
"Quiero que sepas lo mucho que te quiero y lo importante que eres para mí. Te mereces toda la felicidad del mundo. Tus nietos te adoran, eres una abuela increíble!! Ojalá podamos seguir compartiendo muchos años y momentos juntos", finalizó "Bam bam".