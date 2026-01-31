Johnny Herrera y los incidentes de barristas de la U: Es la primera vez que lo veo y me da pena

Los incidentes protagonizados por barristas de U. de Chile en el duelo ante Audax Italiano no dejaron indiferente a nadie y el propio exportero Johnny Herrera se encargó de manifestar su descontento tras los desmanes en el Estadio Nacional.

"Se anunció este vandalismo en contra de su propio club, que muchos de ellos dicen querer. Acá las acciones se tienen que tomar de principio a fin y castigar con todo el peso de la ley posible", apuntó el comentarista de Todos Somos Técnicos en TNT Sports.

Seguido a ello, el ídolo azul sostuvo: "Hay una foto de los 'gallos' peleando con la seguridad y una niñita atrás sin entender nada, entonces a mí me da pena. Me tocó muchas veces estar ahí, (...) pero nunca, en todos los años que llevo en el fútbol vi y escuché que ellos iban a atentar en contra de su propio club. Es la primera vez que lo veo y me da pena"

Finalmente Herrera argumentó: "La U se va a quedar con muchos partidos sin gente. El club también toma decisiones, no por llenar el estadio le vas a vender entrada a cualquier persona. Que estén todos en registro de hincha o que solamente puedan ir los abonados".