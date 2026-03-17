Jorge Valdivia apuntó contra los medios tras supuesta foto en una discoteca

En medio del arresto domiciliario que arrastra desde hace casi un año mientras dura la investigación por denuncias de delitos sexuales, Jorge Valdivia tuvo que salir al paso para desmentir una imagen en la que se le ve en una discoteque.

El portal Infama fue el medio que desató la polémica al compartir la imagen del exvolante junto a su nueva pareja. Sin embargo, el "Mago" acusó que la fotografía era falsa con un extenso escrito en redes sociales, disparando incluso a medios de comunicación.

"Se entiende que Infama funcione como una cloaca abierta: llega una foto, se publica. Sin preguntas, sin filtro, sin mucho más. Pero lo de hoy ya es otra cosa: una foto donde es evidente que no soy yo, replicada igual. No sorprende de dónde viene", comenzó mencionando.

Seguido a ello, sostuvo: "Lo que sí llama la atención es que portales que uno suponía más serios —T13.cl, nota escrita sin firma (el que está de turno), Radio Agricultura nota escrita por Francisca Borquez, Radio Activa nota escrita por Javiera Santa Cruz, La Hora, nota escrita por Alejandro Villegas, decidan sumarse sin el mínimo chequeo".

"Copiar, pegar y publicar. El chequeo de fuentes quedó como un recuerdo del periodismo", cerró.