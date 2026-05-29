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Tópicos: Deportes | Fútbol | Jorge Valdivia

Tribunal cambió medidas cautelares contra Jorge Valdivia

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El exfutbolista estaba cumpliendo con arresto domiciliario nocturno.

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Un nuevo capítulo enfrentó este viernes el proceso judicial que involucra a Jorge Valdivia, formalizado por violación, luego de que el tribunal a cargo de la causa resolviera modificar las medidas cautelares que regían en su contra.

Según informó la periodista Cecilia Gutiérrez, panelista de Canal 13, la audiencia de revisión de cautelares determinó el alzamiento del arresto domiciliario nocturno que el exvolante de la selección chilena venía cumpliendo desde que abandonó la prisión preventiva en la cárcel de Rancagua.

Con el cambio, Valdivia quedó sujeto únicamente a firma mensual, arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas. "El tribunal decidió levantar el arresto domiciliario nocturno. Sólo va a quedar con firma mensual, arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas", precisó Gutiérrez.

El juicio en que el exfutbolista figura como imputado aún no tiene fecha de inicio. En la última audiencia, la Fiscalía solicitó una extensión del plazo de investigación.

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