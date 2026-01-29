Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | José Rojas

¿Cuándo y dónde ver la despedida de "Pepe" Rojas?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El exjugador azul tendrá un último partido en el Estadio Nacional.

¿Cuándo y dónde ver la despedida de
El exjugador y capitán de Universidad de Chile José "Pepe" Rojas vivirá su partido de despedida llamado "El Adiós al Gran Capitán", como reconocimiento a su destacada trayectoría en el conjunto azul.

Al espectáculo en el Estadio Nacional llegarán importantes figuras de la U como Diego Rivarola, David Pizarro, Gustavo Lorenzetti, Sergio Vargas, entre otros.

¿Cuándo ver la despedida de "Pepe" Rojas?

Este jueves 29 de enero a partir de las 17:00 horas (20:00 GMT).
El partido principal es a las 20:00 horas (23:00 GMT), cuando Universidad de Chile 2011 se enfrente a Universidad de Chile de todos los tiempos.

¿Dónde verlo?
Transmite la plataforma Mega Go.

