Justicia francesa archivó demanda de "acoso moral" por parte de Mbappé a PSG

La Justicia francesa archivó "por falta de pruebas suficientes" la denuncia presentada el año pasado por el delantero Kylian Mbappé contra su antiguo club París Saint Germain, por falta de pruebas suficientes.

En medio de la guerra judicial por el cobro de los últimos salarios de su contrato con el elenco parisino, los abogados del futbolista presentaron este recurso, que posteriormente retiraron, aunque la investigación abierta siguió su curso.

Pero a la vista de que "el denunciante mismo no apoya la demanda", los jueces instructores la archivaron en mayo ante la imposibilidad de seguir adelante, según los medios.

El acoso moral que denunciaba Mbappé se refería a que el jugador fue apartado del primer equipo en el inicio de la temporada 2023/2024 ante su negativa a prolongar su contrato con el conjunto francés.

Con esa medida, la dirección del club lo incitó a renovar o a abandonar el club a cambio de una importante cantidad de dinero, antes de que al final de esa temporada acabara su contrato y pudiera irse libre.

Finalmente, tras varias semanas, el jugador pudo reintegrarse a los entrenamientos del elenco dirigido por Luis Enrique y al final de aquella campaña se marchó a Real Madrid.

Debido a esto, el club retuvo entonces parte del salario del jugador, al considerar que formaba parte de un acuerdo verbal al que había llegado con el presidente Nasser Al-Khelaifi para volver al plantel.

Ante esto, Mbappé reclamó y en mayo de 2025 lanzó una campaña judicial en varios frentes, incluyendo la denuncia por acoso moral.

El futbolista retiró la demanda después de que el Tribunal Laboral le diera la razón en el juicio contractual y obligara a Paris Saint Germain a abonarle 61 millones de euros, decisión que el club no apeló, lo que la convirtió en definitiva.