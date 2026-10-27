Presidente de La Liga española se reunió con el embajador de China por el caso Mbappé

Javier Tebas, presidente de La Liga española, se reunió este martes con el embajador de China en España, Yao Jing, con el objetivo de recomponer las relaciones institucionales y buscar soluciones tras el conflicto generado por las declaraciones del astro francés Kylian Mbappé.

En medio del anuncio de la televisión estatal asiática CCTV de suspender las retransmisiones del torneo y partidos relacionados con el atacante de Real Madrid, desde la competición expresaron: "Estos comentarios fueron realizados a título personal y no representan a La Liga".

Seguido a ello, desde la institución complementaron que: "En la medida de nuestra responsabilidad institucional, pedimos disculpas en nombre de La Liga y de todos sus clubes".

Esto, se sumó a las disculpas que ofreció el propio Mbappé y a los dichos de Tebas: "Nuestro compromiso es seguir trabajando juntos para que un episodio individual no perjudique los importantes avances conseguidos ni afecte a los millones de aficionados chinos que siguen nuestras competiciones".

"China es y seguirá siendo un socio estratégico para La Liga. Queremos que nuestros acuerdos de colaboración, especialmente el convenio estratégico con la Chinese Professional Football League (CFL), vigente hasta 2029, y los acuerdos con China Media Group (CMG) sigan siendo un éxito", agregó.

