Viaje de Mbappé y Ester Expósito a Italia generó molestia en la interna de Real Madrid

El delantero Kylian Mbappé causó revuelo en Europa, pero fuera de las canchas, debido a un comentado viaje junto a la actriz Ester Expósito mientras se encuentra lesionado, y su equipo sigue en competencia para cerrar la temporada.

Mbappé, aquejado por una lesión muscular, el fin de semana se dejó ver junto a Expósito en Cagliari, Italia, en un restaurante de lujo y viajando en yate.

Pese a contar con un días libres permitidos por el club, según reportes de la prensa deportiva española como los diarios Marca o Sport, la alta exposición mediática del delantero generó molestia dentro de Real Madrid, especialmente considerando el momento deportivo.

Cabe recordar que el futbolista francés ha entrenado de forma diferenciada ad portas de un clásico con FC Barcelona que puede sentenciar el título de la liga española para los catalanes.

Además de la preocupación por el cuidado de la imagen pública y el posible efecto negativo para el club, en los "merengues" también existe la sensación de lejanía de Mbappé con el resto del equipo.

"En Valdebebas murmuran algunas actitudes controvertidas del jugador que no han gustado en el vestuario. No sólo eso, también que la 'lucha de poder' entre Vinicius y Mbappé se decanta claramente del lado del brasileño", señaló Sport.

Con este escenario extradeportivo, y la posibilidad de que Mbappé priorice su recuperación física en miras al Mundial, Real Madrid intentará mantener viva la matemática en la recta final de La Liga visitando al Barça este domingo 10 de mayo a las 15:00 horas (19:00 GMT).