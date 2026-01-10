Deportes La Serena anunció la llegada de Matías Marín como su nuevo refuerzo para la temporada 2026
El mediocampista llegó procedente de Unión Española.
Deportes La Serena hizo oficial el fichaje del volante nacional Matías Marín y sumó así su quinto refuerzo para competir en Primera División, Copa Chile y Copa de La Liga.
El jugador de 26 años llegó al cuadro granate tras su paso por Unión Española. También vistió la camiseta de Santiago Wanderers, O'Higgins y Belgrano de Córdoba.
"Volante dinámico que llega a defender la camiseta granate y pelear cada balón desde el primer día", comunicó el club en sus redes sociales.
Marín se sumó a Gonzalo Escalante, Joaquín Gutiérrez, Alexander Oroz y Yahir Salazar como las nuevas incorporaciones del club papayero.