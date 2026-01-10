Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | La Serena

Deportes La Serena anunció la llegada de Matías Marín como su nuevo refuerzo para la temporada 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El mediocampista llegó procedente de Unión Española.

Deportes La Serena anunció la llegada de Matías Marín como su nuevo refuerzo para la temporada 2026
- Revisa las movidas del fútbol chileno en el Especial de Fichajes de Cooperativa.cl

Deportes La Serena hizo oficial el fichaje del volante nacional Matías Marín y sumó así su quinto refuerzo para competir en Primera División, Copa Chile y Copa de La Liga.

El jugador de 26 años llegó al cuadro granate tras su paso por Unión Española. También vistió la camiseta de Santiago Wanderers, O'Higgins y Belgrano de Córdoba.

"Volante dinámico que llega a defender la camiseta granate y pelear cada balón desde el primer día", comunicó el club en sus redes sociales.

Marín se sumó a Gonzalo Escalante, Joaquín GutiérrezAlexander Oroz y Yahir Salazar como las nuevas incorporaciones del club papayero.

