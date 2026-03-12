Síguenos:
Machado en masivo encuentro con venezolanos: Hay una clara ruta para que todos puedan regresar al país

Publicado: | Fuente: Cooperativa
La ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, encabezó en la tarde de este jueves un encuentro con miles de venezolanos en el sector de Parque Almagro, en el centro de Santiago.

Al dirigirse a sus enfervorizados compatriotas, quienes gritaban "libertad", la líder opositora dijo que "hoy hay una clara ruta de avanzar para que todos aquellos que han sido forzados a dejar su país puedan regresar", añadiendo que "hemos padecido tanto, nos han quitado tanto y hemos aprendido tanto".

