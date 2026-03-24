Con defensa de Tagle a los clubes y dardos de la ANFA a la ANFP: Lo que dejó la discusión de la Ley SADP

Este martes sesionó la Comisión de Deportes y Recreación de la Cámara de Diputados, que desarrolló la última discusión previa a la crucial votación de la Ley SADP, agendada para este miércoles 25 de marzo.

En la instancia, la ministra Natalia Duco ratificó que el Mindep apoya el proyecto en su totalidad. Los actores del fútbol chileno también mostraron su apoyo, aunque con ciertos matices.

La postura del fútbol profesional

Pablo Milad, presidente de la ANFP especificó: "Nosotros estamos de acuerdo en el 92 por ciento del proyecto. Solamente tenemos algunas diferencias. Esta es una gran oportunidad legislativa en el corazón de este proyecto. El fútbol necesita este proyecto".

El dirigente expuso que "son sugerencias no para echar abajo. Son detalles, pero significativos", en busca de "ser más específicos y certeros para que no hayan malas interpretaciones" en ciertos aspectos, como las comisiones técnicas para la conformación de la selección nacional.

Arturo Fernandois, abogado de la ANFP, echó mano al argumento de presuntas represalias de la FIFA por intervención legislativa en los mecanismos internos del fútbol.

"Los fines del proyecto son loables, en una serie de asuntos realmente positivos", expuso, sumando que constitucionalmente "hay una esencia de autogobierno en las organizaciones intermedias. La FIFA pide lo mismo. La justicia deportiva debe pertenecer a la organización misma".

Fernandois puso de ejemplo a Perú y un acuerdo del que una parte se iba a eliminar. "La FIFA dice 'si usted deroga esto, va a tener problemas y lo vamos a pasar a nuestro Comité Interno de Suspensiones'. Entre 2003 y 2013, han habido 23 casos de suspensiones, la mitad en la intromisión de leyes. No digo esto para que el proyecto se caiga, si no para hacer los ajustes", esgrimió

La dura respuesta y arremetida de la ANFA

Por otra parte, Justo Alvarez, presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Amateur, confrontó a sus pares del balompié rentado, acusándolos de haber puesto trabas en el proyecto para reformar la ley.

"En mi forma de ser, y mirándolos a todos a la cara, si hubiera habido esa voluntad del fútbol profesional, no hubiéramos llegado a sentarnos en esta comisión", disparó.

"Me he reunido con muchos presidentes del Sifup, pero nunca hubo voluntad del fútbol profesional en separar la Federación (de la ANFP). Jamás quisieron", señaló.

"No me voy a poner a discutir con Milad, pero que es 'entre todos', no. Si siempre nos ganan por un voto, cómo la van a querer separar", declaró.

"Como dijo Aníbal Mosa en un medio de comunicación, se termina la repartija de las platas, que las genera la selección, estamos claros. Mayne-Nicholls lo dijo en un programa, que una de las cosas en que falló fue no separar la Federación", continuó Alvarez.

El dirigente amateur fue más allá: "Siempre en el periodo del señor (Sergio) Jadue querían que esto fuera igual que una NBA. Que no subiera nadie como en el básquetbol, nadie se va (desciende) y todos son los mismos".

"Dijeron que no hasta que FIFA dijo 'esto no da para más, hay que cambiarlo'. No es que yo sea un salvador del fútbol ni que me hagan un monumento, pero siempre lo pedí; al fútbol femenino y al Sifup, a los periodistas. Confío en que hemos trabajado", relató.

"Esto va a transparentar el fútbol. Les voy a dar una gran noticia. Los 32 clubes del fútbol profesional no quieren esto, porque no quieren separar la Federación porque se terminan los recursos", prosiguió.

Finalmente, Alvarez dio un ejemplo mediante la comparación: "Hoy la Federación le paga todo (a la ANFP). Es igual que el vecino que agarra los gastos comunes. Se terminó, hoy hay que trabajar en conjunto. Hay que darle al fútbol femenino, al Sifup, a la ANFA. Tienen miedo de la ANFA; ellos son 32 equipos, nosotros tenemos 3.582 clubes y creen que tendremos más participación"

"A la FIFA el 2 de marzo le pareció muy bien lo que se envió. Esto no va para atrás. Esto llegó para quedarse", remató; contraviniendo el argumento del abogado Fernandois.

Juan Tagle: "Pareciera que se olvida que son los clubes los que aportan los jugadores"

Durante la sesión, de manera telemática, tuvo su espacio el presidente de Cruzados Juan Tagle, quien remarcó: "Apoyamos todo lo que sea necesario para mejorar la transparencia y eliminar a los representantes en la propiedad de los clubes".

Sin embargo, puntualizó que "cuando partió este proyecto de ley había algunas normas. Por ejemplo, que los aumentos de capital tenían que ser suscritos mayoritariamente por las asociaciones de hinchas, o que los hinchas estuvieran en los directorios, o que las concesiones de los clubes tuvieran una extensión máxima de 12 años".

"Si esas normas hubiesen sido mantenidas o aprobadas, probablemente nosotros como Universidad Católica, no habríamos podido cometer un proyecto como el estadio Claro Arena. Estas normas bien intencionadas; en los detalles están los problemas. Necesitamos certezas mínimas para que esas inversiones se puedan acometer", aseguró.

Luego, abordó la fuerte incidencia de los clubes sobre La Roja: "Hay que recordar que las selecciones nacionales se forman íntegramente de jugadores que vienen del fútbol formativo de los equipos profesionales. Aquí se quiere mejorar la selección, pero pareciera que se olvida que son los clubes los que aportan los jugadores".

Al igual que lo expuesto por Milad como postura oficial de la ANFP, Tagle dijo que "estamos planteando la posibilidad de corregir en una comisión mixta dos o tres aspectos que pueden traer un impacto muy grave al desarrollo de la actividad".

En tanto, el Subsecretario de Deportes Andrés Otero dijo: "Creo que se ha demonizado mucho al dirigente del fútbol. Se ha hablado mucho de lobby y gestiones oscuras; yo no creo eso. Tienen una legítima mirada y por eso antes de asumir nos reunimos con ellos, el sindicato de futbolistas y todos los actores.