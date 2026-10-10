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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga alemana

¡A los 5 segundos! Neuer cometió grosero error que acabó en el gol más rápido de la Bundesliga

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El legendario arquero protagonizó un desafortunado hito negativo en el fútbol alemán.

¡A los 5 segundos! Neuer cometió grosero error que acabó en el gol más rápido de la Bundesliga
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Bayern Múnich tuvo el peor inicio posible ante Augsburgo, pues un error monumental de Manuel Neuer a los cinco segundos terminó en el gol más rápido en la historia de la Bundesliga.

Los bávaros hicieron el saque inicial tocando hacia el arquero. El control del arquero fue demasiado largo, Robin Fellauer robó el balón y definió con el arco vacío.

La equivocación del golero dejó atrás el récord de gol que compartían Karim Bellarabi (Bayer Leverkusen, 2014) y Kevin Volland (Hoffenheim, 2015) con anotaciones a los 9 segundos de juego.

El mal día de Neuer no quedó ahí, pues dejó un rebote que permitió la conquista de Rodrigo Ribeiro (64') para que Augsburgo recupere la ventaja, luego del empate que había anotado Ismael Saibari (55'). 

De todas formas, Bayern Múnich terminó rescatando el 2-2 gracias a Nathaniel Brown (80'), manteniéndose a dos puntos del líder Borussia Dortmund, que también igualó ante Weder Bremen por similar marcador.

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