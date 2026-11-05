Acompañado del Balón de Oro: Harry Kane selló su renovación con Bayern Munich

Bayern Múnich renovó el contrato del delantero inglés Harry Kane, ganador del Balón de Oro 2026, hasta el 30 de junio de 2029, según anunció este jueves el club de la Bundesliga en un comunicado.

"En el Bayern me siento como en casa: amo el club, a la afición, la ciudad de Múnich; tenemos un equipo fantástico y, en Vincent Kompany, un entrenador fantástico. Me enorgullece mucho formar parte de este club. Toda mi familia es muy feliz aquí, quería quedarme, ahora estoy deseando que llegue el futuro y quiero ganar muchos más títulos con este magnífico club", declaró el jugador, de 33 años.

El director deportivo de Bayern, Max Eberl, afirmó que "jugadores como Harry Kane aportan al equipo oportunidades únicas".

"Nos alegra mucho que vaya a seguir siendo una figura clave que marque el rumbo aquí y con la que podamos seguir orientando nuestra plantilla de cara al futuro", añadió.

El futbolista londinense llegó al equipo bávaro procedente de Tottenham Hotspur en la temporada 2023-2024 y con él ha conquistado dos títulos de Bundesliga, dos de Supercopa y una Copa.

Con Bayern suma 161 partidos oficiales y 156 goles.