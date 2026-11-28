Bayern Múnich lamentó un doloroso empate 0-0 ante Hamburgo por la fecha 11 de la Bundesliga, resultado que le dio una gran oportunidad al puntero Borussia Dortmund.

Los bávaros sufrieron la expulsión de su capitán Joshua Kimmich al minuto 44 y fueron incapaces de reflejar en llegadas y goles su amplio dominio en la posesión del balón.

Los dirigidos por Vincent Kompany sumaron su segunda igualdad seguida y quedaron con 23 puntos, a uno de un Borussia Dortmund que aún debe jugar ante Bayer Leverkusen este domingo 29 de noviembre (15:30 de Chile).

Además, el Bayern quedó a merced de Friburgo (22) y RB Leipzig (21), que chocarán entre sí en la acción dominical.