Bayern Múnich goleó 4-0 a FC Heidenheimen el Voith Arena por la fecha 15 de la Bundesliga y sigue sólido como líder del torneo, con 41 puntos, nueve más que su escolta, Borussia Dortmund. Los goles del encuentro fueron de Josip Stanisic, Michael Olise, Luis Díaz y Harry Kane.

