Bayern Munich atraviesa una controversia con los representantes de Jamal Musiala, luego de que la revista alemana Stern informara que sectores de la dirigencia consideran que fueron engañados respecto de los problemas neurológicos del futbolista, quien sufrió episodios de desvanecimiento durante partidos amistosos y posteriormente reconoció que padece una disfunción neurológica.

Según la publicación, los representantes del jugador ocultaron inicialmente información sobre un nuevo episodio ocurrido la semana pasada, pocos días antes de su regreso a la competencia ante Colonia. El medio también aseguró que Musiala sufrió otro desvanecimiento el pasado 7 de abril, antes de enfrentar a Atlético de Madrid por la Champions League.

La situación generó cuestionamientos de algunos dirigentes del club, especialmente después de que Karl-Heinz Rummenigge, integrante del Consejo de Vigilancia, expresara dudas sobre la posibilidad de que el futbolista recupere su mejor nivel y cuestionara la relación entre su rendimiento y el elevado salario establecido en su contrato hasta 2030.

No obstante, el director general Jan-Christian Dreesen negó públicamente sentirse engañado por el jugador o sus representantes durante las negociaciones de renovación.

De acuerdo con Stern, Musiala recibe tratamiento de dos neurólogos elegidos por él y su entorno, situación que limita el acceso directo del club a sus antecedentes médicos. "Como club no tenemos el derecho de que Musiala sea examinado por neurólogos elegidos por nosotros. Dependemos siempre de los neurólogos elegidos por Musiala. Quisiéramos tener claridad y no la tenemos", señaló una fuente no identificada de Bayern citada por la revista.