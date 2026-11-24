El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, recordó en El Primer Café de Cooperativa a la actriz Delfina Guzmán, fallecida este martes 24 de noviembre, como "una figura que le pertenece al país".

El dirigente destacó su trabajo en el Teatro Ictus y contó que facilitó espacios para que jóvenes se organizaran durante la dictadura de Augusto Pinochet.

En su labor como militante y luchadora por la democracia, Guzmán "dispuso parte de su infraestructura para que se organizaran jóvenes, se organizaran miradas de pensamiento constructivo para resistir", relató Carmona.

Al recordar su paso por el Teatro Ictus, el dirigente destacó cómo las obras de la compañía ayudaron a levantar el ánimo de quienes se oponían a la dictadura. "Ella no tuvo nunca un reparo ni una reserva para hacer saber su pensamiento como actriz, como persona, como una persona comprometida con los mejores ideales para la sociedad", afirmó.

Carmona envió un abrazo a la familia de Guzmán y, en particular, a su hijo Nicolás Eyzaguirre, panelista de El Primer Café.

El PC recordó la militancia de Delfina Guzmán

En su cuenta de X, el Partido Comunista de Chile recordó que la actriz ingresó a sus filas en 1958 y que militó en la colectividad durante un periodo de su vida.

"Mis dos pies son el marxismo y el cristianismo", expresó Guzmán en 2014, según recordó el partido. En su mensaje, el PC también destacó la admiración de la actriz por Salvador Allende, expresó sus condolencias a su familia y al mundo de la cultura, y la despidió con un "¡Hasta siempre, Delfina!".

Cuándo y dónde despedir a Delfina Guzmán

El velatorio de Delfina Guzmán en el Teatro Nacional Chileno se realizará en dos jornadas. Quienes quieran despedir a la actriz podrán asistir este martes 24 de noviembre, de 17:00 a 21:00 horas, o el miércoles 25, de 10:00 a 21:00 horas.