Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga argentina

Bruno Barticciotto salió lesionado en duelo de Talleres frente a Gimnasia de Mendoza

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El chileno jugó hasta el minuto 16 en el Estadio "Mario Kempes".

En portada

El atacante chileno Bruno Barticciotto debió abandonar la cancha en el duelo de su equipo, Talleres de Córdoba, ante Gimnasia de Mendoza debido a una lesión.

El jugador formado en Universidad Católica fue reemplazado en el minuto 16 luego que se resintió de una contractura en el muslo izquierdo, según detalló el diario La Voz de Argentina.

El partido correspondió a la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional trasandina y se jugó en el Estadio "Mario Kempes".

En portada