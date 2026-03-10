Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga argentina

Diego Valdés superó su lesión y volvió a las canchas en empate de Vélez ante Tigre

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El chileno fue suplente y entró en el tramo final del partido.

Diego Valdés superó su lesión y volvió a las canchas en empate de Vélez ante Tigre
El chileno Diego Valdés superó la lesión que sufrió en febrero pasado y volvió a las canchas este martes, en el empate 1-1 que cosechó Vélez Sarsfield en su visita a Tigre, en la décima fecha del Torneo de Apertura de Argentina.

Valdés estuvo casi un mes fuera por un desgarro en su gemelo derecho, pero se recuperó y entró en el minuto 80, cuando el partido ya estaba con el marcador resuelto.

José Romero abrió la cuenta para Tigre (27'), pero el Fortín lo igualó en la segunda parte, con un penal de Braian Romero (68').

En Vélez también fue titular Claudio Baeza, quien fue reemplazado en el minuto 80 por Rodrigo Aliendro.

Con el resultado, Vélez marcha puntero en el Grupo A del Apertura, con 19 puntos; Tigre, en cambio, está segundo en el Grupo B, con 16 unidades.

En la próxima jornada, Tigre recibirá a Argentinos Juniors, club donde juegan los chilenos Brayan Cortés e Iván Morales; y Vélez visitará a Platense.

