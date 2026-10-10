Carlos Palacios recibió dispares opiniones sobre su nivel en empate de Boca Juniors

Carlos Palacios y Williams Alarcón fueron titulares en el empate 2-2 de Boca Juniors en su visita a Instituto de Córdoba, y los dos jugadores recibieron opiniones dispares de la prensa argentina por su nivel en el Estadio "Mario Kempes".

TyC Sports calificó a Palacios con nota seis (de 10), señalando que "tuvo un primer tiempo intrascendente y mejoró por completo en la segunda mitad. Mostró capacidad para conducir y asociarse con sus compañeros. Sobre el final tuvo una clara para ganarlo, pero se la sacó Marcos Ledesma".

Planeta Boca Juniors, por su lado, sostuvo que Palacios "no pudo gravitar tanto como en los últimos partidos. Le costó pesar en el encuentro".

En tanto, Olé también precisó que, sobre el final, en una jugada suya, pudo caer el tanto de la victoria, aunque "Boca eligió atacar por las bandas y quedó algo desconectado del circuito. Tuvo poco contacto con la pelota y casi no encontró espacios en el primer tiempo. Después, levantó y casi asiste para el 3-2".

Alarcón también tuvo un cometido regular, pero en opinión de Planeta Boca Juniors fue un "aceptable encuentro del volante. No desaprovechó la chance. Se perfila como fijo para el recambio".

El próximo partido de Boca será el martes ante Vasco da Gama en La Bombonera, en la ida de semifinales de la Copa Sudamericana.