César Pérez dejó atrás una larga lesión: "Volver a jugar y competir es inigualable"

Tras más de siete meses fuera de las canchas por una rotura de ligamentos cruzados en su rodilla izquierda, el mediocampista chileno César Pérez tuvo su regreso a la actividad con la camiseta de Defensa y Justicia.

Pérez ingresó ayer lunes en el minuto 64 del duelo que terminó con derrota por 1-2 ante Talleres de Córdoba en la Liga Profesional Argentina.

El jugador formado en Magallanes y de buen paso por Unión La Calera hizo un correcto partido sumando 14 de 16 pases precisos y cuatro recuperaciones.

El último partido de Pérez fue en agosto de 2025 y fue por eso que usó sus redes sociales para evidenciar su sentir tras su retorno a las canchas.

"Muchos sentimientos encontrados, pero la felicidad de poder volver a jugar y competir es inigualable", escribió.

"Solo me queda agradecer a todas las personas que aportaron de alguna manera a que mi recuperación fuera la mejor posible en todos los sentidos", añadió.