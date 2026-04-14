César Pérez dejó atrás una larga lesión: "Volver a jugar y competir es inigualable"
El formado en Magallanes estuvo siete meses sin actividad por una lesión de rodilla.
El formado en Magallanes estuvo siete meses sin actividad por una lesión de rodilla.
Tras más de siete meses fuera de las canchas por una rotura de ligamentos cruzados en su rodilla izquierda, el mediocampista chileno César Pérez tuvo su regreso a la actividad con la camiseta de Defensa y Justicia.
Pérez ingresó ayer lunes en el minuto 64 del duelo que terminó con derrota por 1-2 ante Talleres de Córdoba en la Liga Profesional Argentina.
El jugador formado en Magallanes y de buen paso por Unión La Calera hizo un correcto partido sumando 14 de 16 pases precisos y cuatro recuperaciones.
El último partido de Pérez fue en agosto de 2025 y fue por eso que usó sus redes sociales para evidenciar su sentir tras su retorno a las canchas.
"Muchos sentimientos encontrados, pero la felicidad de poder volver a jugar y competir es inigualable", escribió.
"Solo me queda agradecer a todas las personas que aportaron de alguna manera a que mi recuperación fuera la mejor posible en todos los sentidos", añadió.