"Como si estuviera en un picadito": Palacios deslumbró en escasos minutos ante River

El chileno Carlos Palacios recibió numerosos elogios en redes sociales por su actuación en los minutos finales del triunfo de Boca Juniors por 1-0 sobre River Plate, en un Superclásico argentino disputado en La Bombonera.

El exjugador de Colo Colo ingresó a los 88 minutos y, pese al escaso tiempo que permaneció en cancha, llamó la atención por su tranquilidad para manejar el balón en medio de un encuentro de alta intensidad.

En la red social X, los hinchas destacaron especialmente la soltura del chileno, su capacidad para conservar la posesión y la naturalidad con la que afrontó los últimos pasajes del compromiso.

Una de las publicaciones que destacó su actuación señaló: "Carlos Palacios entrando contra River y jugando como si estuviera en un picadito con amigos al ritmo de Jere Klein", lo que fue acompañado de un video con sus intervenciones.

El volante participó así en el cierre de una victoria que Boca consiguió gracias al gol de Lautaro Di Lollo, en un partido donde River terminó con nueve jugadores por las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel.