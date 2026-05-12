Con Cortés como figura: Argentinos derrotó a Huracán y pasó a semifinales en Argentina

Argentinos Juniors, con el arquero chileno Brayan Cortés como figura y con presencia del delantero Iván Morales desde el segundo tiempo, clasificó a las semifinales del Torneo de Apertura en Argentina, tras vencer en la prórroga por 1-0 a Huracán, que tuvo a Leonardo Gil como titular.

El partido fue intenso en el Estadio "Diego Armando Maradona", y Cortés fue clave para mantener el arco del "Bicho" intacto, con atajadas importantes, destacando una doble en los primeros compases del segundo tiempo.

AL final del tiempo reglamentario el duelo terminó igualado sin anotaciones, por lo que necesitaron un alargue para definir al ganador. Y en la prórroga llegó el gol de Argentinos, con un cabezazo de Tomás Molina, tras un preciso centro de Leandro Lozano (94').

Finalmente, Argentinos sostuvo el resultado, con la presencia de los chilenos en cancha y selló el pasaje a semifinales, en donde enfrentará a Belgrano de Córdoba, que eliminó en esta misma jornada a Unión de Santa Fe.