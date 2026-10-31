¿Cuándo y dónde a Boca Juniors de Palacios y Alarcón en el clásico ante River Plate?

Boca Juniors, equipo de los chilenos Carlos Palacios y Williams Alarcón, enfrenta este domingo a River Plate en La Bombonera, en una nueva edición del clásico argentino, válido por la 15° fecha del Torneo de Clausura.

El partido está programado para las 15:00 horas (18:00 GMT) de este domingo 1 de noviembre en La Bombonera, y tendrá transmisión en TV Cable en la señal de ESPN 2, mientras que en streaming se podrá ver en la plataforma Disney+Premium.

El Xeneize, dirigido por Rodolfo Arruabarrena, viene de ganar a Independiente y afronta el clásico con confianza, ya que lleva 13 partidos al hilo sin perder en el torneo trasandino.

River, por su lado, también está en alza, y al igual que Boca, en la fecha pasada derrotó a un club de Avellaneda, Racing.

Palacios y Alarcón, por su lado, estarán en la banca del Xeneize y se espera que al menos "La Joya" pueda sumar minutos en el clásico.

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