¿Cuándo y dónde ver a Boca Juniors de Palacios y Alarcón en el clásico ante River Plate?
El Xeneize enfrentará al "Millo" en La Bombonera.
El Xeneize enfrentará al "Millo" en La Bombonera.
Boca Juniors, equipo de los chilenos Carlos Palacios y Williams Alarcón, enfrenta este domingo a River Plate en La Bombonera, en una nueva edición del clásico argentino, válido por la 15° fecha del Torneo de Clausura.
El partido está programado para las 15:00 horas (18:00 GMT) de este domingo 1 de noviembre en La Bombonera, y tendrá transmisión en TV Cable en la señal de ESPN 2, mientras que en streaming se podrá ver en la plataforma Disney+Premium.
El Xeneize, dirigido por Rodolfo Arruabarrena, viene de ganar a Independiente y afronta el clásico con confianza, ya que lleva 13 partidos al hilo sin perder en el torneo trasandino.
River, por su lado, también está en alza, y al igual que Boca, en la fecha pasada derrotó a un club de Avellaneda, Racing.
Palacios y Alarcón, por su lado, estarán en la banca del Xeneize y se espera que al menos "La Joya" pueda sumar minutos en el clásico.
Todos los detalles los podrás seguir en Cooperativa.cl.