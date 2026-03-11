Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga argentina

Damián Pizarro fue titular en discreto empate de Racing ante Sarmiento

Autor: Redacción Cooperativa

El chileno fue reemplazado en el segundo tiempo.

El chileno Damián Pizarro fue titular este martes en un discreto empate sin goles en la visita de Racing a Sarmiento, en la décima fecha del Torneo de Apertura en Argentina.

Pizarro jugó hasta el minuto 58, siendo reemplazado por Tomás Conechny. Además, fue expulsado Marco di Cesare, dejando con 10 al equipo de Gustavo Costas faltando media hora de juego (63').

El resultado dejó a Racing en el quinto lugar, con 12 puntos en el Grupo B del Apertura; y Sarmiento quedó con 10 unidades en el décimo puesto.

En la próxima fecha, Racing recibirá a Estudiantes de Río Cuarto; y Sarmiento visitará a River Plate en el Monumental de Buenos Aires.

