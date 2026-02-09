Diego Valdés brilló con dos asistencias en triunfo de Vélez ante Boca

El mediocampista chileno Diego Valdés protagonizó otro partido de alto nivel al aportar dos asistencias en el triunfo de Vélez Sarsfield por 2-1 ante Boca Juniors en duelo válido por la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Argentina.

El jugador nacional fue titular junto a su compatriota Claudio Baeza y en tres minutos se transformó en figura al ceder para Matías Pellegrini, quien a los 63' y 66' marcó para el elenco del Fortín, primero con un preciso centro y luego con un certero pase entre líneas.

El cuadro xeneize, que no contó con Carlos Palacios y que tuvo a Williams Alarcón en el banco de suplentes, descontó a los 90 a través de Iker Zufiaurre.

Con este resultado el elenco de Liniers es líder del Grupo A con 10 puntos.

Boca, en tanto, es quinto con seis unidades.

En otro partido de la jornada dominical, el delantero nacional Nicolás Guerra jugó 45' en la caída de Instituto por 1-0 ante Gimnasia de Mendoza en un resultado que mantiene al elenco cordobés en una crisis al sumar apenas un punto.