Deportes | Fútbol | Liga argentina

Enzo Pérez se convirtió en compañero de Brayan Cortés en Argentinos Juniors

Publicado:
Redacción Cooperativa

El exjugador de River Plate firmó contrato hasta diciembre.

Enzo Pérez, exvolante de River Plate, se convirtió en nuevo compañero del arquero chileno Brayan Cortés, tras firmar contrato hasta diciembre de 2026 con Argentinos Juniors.

Pérez, de 39 años, quedó libre del cuadro "millonario" en pasado diciembre, y se sumó como refuerzo a Cortés, Gino Finantino y Agustín Avalos.

Para el ídolo millonario será el cuarto club argentino en su carrera, con pasos por Godoy Cruz, Estudiantes de La Plata y el citado River Plate, en donde logró los mayores éxitos, destacando la Copa Libertadores que ganó a Boca Juniors en 2019, en Madrid.

Argentinos tendrá su primer partido oficial de la temporada el próximo 21 de enero, cuando enfrente a Midland en la primera fase de la Copa de Argentina.

En febrero, en tanto, afrontará la segunda fase de la Copa Libertadores, ante Barcelona de Ecuador, los días 18 y 25 de febrero, en Guayaquil y Buenos Aires, respectivamente.

 

