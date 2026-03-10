La despedida de Boric: El Presidente Kast sabe que siempre contará conmigo para los temas de Estado

El Presidente Gabriel Boric realizó este martes su última cadena nacional en la que destacó los hitos principales de su Gobierno, realizó una autocrítica y envió un mensaje al futuro Mandatario, José Antonio Kast.

Desde el Palacio de La Moneda, el Jefe de Estado enfatizó que "he recorrido Chile entero y puedo afirmar hoy que nuestro país es un mejor lugar que el que era hace cuatro años atrás".

"Y bien vale decirlo, lo hemos logrado trabajando sobre lo obrado por quienes nos antecedieron históricamente en esta difícil tarea. Los presidentes Patricio Aylwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, quienes después de la gesta que culminó con la recuperación de la democracia en nuestra patria, sentaron las bases sobre las que nos paramos hoy. Somos, en el fondo, parte de una larga posta, porque así se construye Chile: con continuidad y cambio", sostuvo.

En esa línea, agradeció a su gabinete: "No estuve solo en esta tarea. Ha sido todo un equipo el que ha trabajado sin descanso durante este periodo para hacer más grande a Chile. A todos y todas les agradezco profundamente y de corazón su esfuerzo y compromiso".

"Soy un presidente joven, que asumió esta responsabilidad con 36 años (...) Tomé con humildad el mandato que hace cuatro años ustedes me dieran. Y les prometo que durante todo este tiempo he dado lo mejor de mí para estar a la altura de esta tremenda responsabilidad. Y puedo decirles con tranquilidad que me voy con la frente en alto y con las manos limpias", sostuvo.

Hitos del Gobierno

El Mandatario destacó sus principales hitos personalizando a cada una de las personas que se vieron beneficiadas con la Ley de Pesca, la Ley de Cuidados, el Copago Cero, Royalty Minero, Ley TEA, la reforma previsional, el pago de la deuda histórica a profesores, el Plan de Búsqueda, los avances en seguridad y transporte eléctrico.

Asimismo, la Ley de 40 Horas, Ley "Papito Corazón"; la Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer; los Puntos de Cultura; los juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2023; la Estrategia Nacional de Litio, "que además le legará una gran riqueza para Chile con protección de los sales y con participación protagonista del Estado"; la disminución de la pobreza; el aumento del sueldo mínimo, y el cumplimiento de la meta de 650.000 viviendas del Plan de Emergencia Habitacional.

"Me duele especialmente no haber logrado en nuestro periodo terminar con el CAE y haber aprobado un nuevo financiamiento de la educación superior para terminar con esa deuda que ha sido una mochila muy pesada para miles de familias a lo largo de los años. Y lo mismo, no haber logrado sacar adelante la Sala Cuna para Chile", reconoció.

En ese sentido, apuntó que "en ambos proyectos, pese a haber tenido consenso técnico, no logramos el consenso político. Espero que no cejemos en la voluntad por sacarlos adelante porque Chile los necesita".

"También hubo errores"

En la misma línea, identificó los principales errores de su gestión: "También hubo errores que no puedo desconocer y ya habrá tiempo para revisarlos con calma y sacar las lecciones que correspondan. Pienso especialmente en el manejo del 'Caso Monsalve' y en el proceso frustrado de la compra de la casa del expresidente Salvador Allende".

"En ambos asumo la responsabilidad. Pero sepan que las políticas que se han impulsado en favor de la mujer y la equidad de género durante nuestro gobierno seguirán y quedarán para todas las chilenas durante mucho tiempo, y que la dignidad del expresidente no se mancha por los errores que yo pueda haber cometido", enfatizó.

"Tanto yo como el futuro Presidente Kast sabemos que Chile está primero"

Por otro lado, abordó el traspaso de mando al futuro Mandatario José Antonio Kast y aseguró que "tendremos un cambio de mando impecable".

"Tanto yo como el futuro Presidente Kast sabemos que Chile está primero y que, por lo tanto, la democracia que tanto nos costó recuperar es importante cultivarla día a día y, en especial, en estos momentos claves de los que ustedes se sienten tan orgullosos", planteó

"Cuando termine la ceremonia y hayamos hecho entrega de la banda presidencial, saldré del Congreso como un ciudadano más (...) a construir una vida lejos de la primera línea, pero siempre consciente que, como expresidente de la República, uno tiene responsabilidades", sostuvo.

De esa forma, indicó: "Como se lo dije personalmente, le transmito al futuro presidente que siempre contará conmigo para los temas de Estado, tal como yo conté durante todo mi periodo con la presidenta Bachelet, el presidente Frei, el presidente Piñera —antes de su trágico fallecimiento— y el presidente Lagos".

"Me despido de todos ustedes con gran emoción, con gran agradecimiento y con la certeza de que esté donde esté, y no solo yo, sino quienes me han acompañado durante este periodo de gobierno, vamos a seguir trabajando desde cualquier lugar, desde donde estemos, por construir un Chile más justo, más digno, más igualitario, con la esperanza intacta. Aquí nada termina, aquí cada día es continuar", cerró el Presidente Gabriel Boric.