Gabriel Arias lamentó su fractura de peroné: "Toca acompañar al equipo desde otro lugar"

El arquero chileno Gabriel Arias confirmó este sábado que sufrió una fractura de peroné, dolencia que lo mantendrá alejado de la competición oficial durante varios meses. El actual guardameta de Newell's Old Boys utilizó su cuenta oficial de Instagram para comunicar la noticia.

El portero calificó este suceso como uno de los tramos más complejos de su trayectoria profesional. "Hoy me toca afrontar uno de esos momentos feos en la vida de cualquier futbolista: Fractura de peroné y estar afuera de las canchas durante unos meses", explicó el deportista en su publicación digital.

Pese a la magnitud de la lesión, el portero formado en Argentina manifestó su intención de mantenerse cerca del plantel del cuadro "leproso" durante su proceso de rehabilitación. "Toca acompañar al equipo desde otro lugar y trabajar en una rápida recuperación. Somos conscientes de la responsabilidad que tenemos. Tiremos todos para el mismo lado", añadió el referente del conjunto de Rosario.

La baja de Arias representa un problema inmediato para el cuerpo técnico de Newell's Old Boys, que perdió a su titular indiscutido para los desafíos de la temporada 2026.