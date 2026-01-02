Gabriel Arias se convirtió en nuevo arquero de Newell's Old Boys

Newell's Old Boys anunció este viernes el fichaje del arquero chileno Gabriel Arias, su primer refuerzo para la temporada 2026.

De acuerdo al comunicado del club de Rosario, Arias, de 38 años, firmó contrato hasta finales de diciembre de 2026.

Newell's será el quinto equipo en la carrera del arquero, quien tuvo sus primeros pasos por Olimpo de Bahía Blanca, para después jugar en Defensa y Justicia, un año en Unión La Calera, y ocho temporadas en Racing.

En Avellaneda, Arias fue clave en la conquista de cuatro títulos locales, dos internacionales: La Copa Sudamericana 2024 y la Recopa 2025.

Sin embargo, el arquero tuvo un quiebre con el técnico Gustavo Costas en 2025 y terminó relegado en el banco.