Gustavo Alvarez se convirtió en el nuevo director técnico de San Lorenzo de Almagro

El director técnico argentino Gustavo Alvarez fue oficializado este domingo como el nuevo entrenador de San Lorenzo de Almagro. El profesional de 53 años asumió el desafío de conducir al primer equipo de la escuadra trasandina, retornando a Argentina luego de su paso por Universidad de Chile.

La dirigencia del cuadro de Boedo destacó el palmarés del DT en su paso por Chile, donde alcanzó la cima del torneo local con dos instituciones diferentes. Gustavo Alvarez se coronó campeón de la Primera División de Chile en 2023 al mando de Huachipato.

En la U, en tanto, ganó la Copa Chile 2024 y la Supercopa 2025, además de alcanzar semifinales en la Copa Sudamericana.

El arribo del entrenador al Estadio "Pedro Bidegain" ocurre en medio de una reestructuración deportiva del club de Buenos Aires. El cuerpo técnico de Gustavo Álvarez iniciará sus funciones de inmediato, con el objetivo de elevar el rendimiento del plantel en la liga profesional y preparar la participación del cuadro azulgrana en la Copa Sudamericana.