Insólito: Jugador en Argentina fue detenido por gritar "bomba" en el avión del equipo

Una increíble situación se dio en el ascenso argentino con el futbolista de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Emiliano Endrizzi detenido tras gritar que había una bomba a bordo de un avión con destino a Buenos Aires para enfrentar este domingo a Agropecuario.

Tras el incidente, se aplicó el protocolo de seguridad aeroportuaria, lo que provocó demoras en múltiples vuelos por las revisiones exhaustivas, además de que el propio avión que trasladaría al equipo fue desalojado.

Aunque se descartó la presencia de explosivos, la jugarreta terminó con el futbolista siendo esposado y con el riesgo de ser procesado por "intimidación pública", según los medios trasandinos.

Tras el bochorno, Gimnasia de Jujuy se desemarcó de Endrizzi en un comunicado, señalando que "de confirmarse, se trataría de una manifestación de carácter estrictamente individual, ajena a los valores y a la conducta que promueve la institución.

"El club manifiesta su total disposición a colaborar con las autoridades para el pronto esclarecimiento de los hechos, y se mantiene a la espera de las decisiones que se adopten, a fin de evaluar, en su caso, las medidas internas que pudieran corresponder", sumaron, a la espera de qué pasará con su vuelo a Buenos Aires.