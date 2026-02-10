Iván Morales fue presentado como nuevo refuerzo en Argentinos Juniors

El atacante chileno Iván Morales fue oficializado este martes por Argentinos Juniors como su nuevo refuerzo en la temporada 2026.

El exdelantero de Colo Colo llegó al cuadro de La Paternal como agente libre tras su paso por Sarmiento, club en el que en la última temporada disputó 31 partidos y anotó seis goles.

El "tanque" firmó un contrato hasta diciembre de 2027, según informó el elenco argentino.

Morales se reencontrará con dos viejos conocidos del fútbol chileno, pues será compañero del arquero chileno Brayan Cortés, con quien compartió en el cuadro albo, y Leandro Fernández, exjugador de Universidad de Chile.