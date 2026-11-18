Federico Beligoy, director nacional de Arbitraje de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), fue denunciado penalmente por presunto lavado de dinero ante la Justicia federal de ese país. La presentación fue realizada por el legislador de la Coalición Cívica Facundo Del Gaiso, quien solicitó investigar el origen del patrimonio del exárbitro y sus operaciones inmobiliarias.

Según informó TN, la denuncia surgió después de conocerse documentos que registran pagos de la AFA a Beligoy por más de 420 millones de pesos argentinos, a valores actualizados, desde 2020. Entre los antecedentes figuran desembolsos en efectivo y transferencias bancarias bajo conceptos como "asesoramiento" y "seminarios", además de la compra de un departamento de 380 metros cuadrados en Villa Devoto por 490.000 dólares, pese a que propiedades similares se ofrecían por aproximadamente 710.000 dólares.

La presentación también solicita investigar una inversión de 261.490 dólares en dos departamentos de La Plata que nunca fueron entregados y las actividades comerciales de una empresa vinculada al dirigente. Beligoy, quien dirige el arbitraje argentino desde 2018 y también es secretario general de la Asociación Argentina de Árbitros, ya había sido denunciado en 2024 por Del Gaiso por presuntas irregularidades arbitrales y posibles conexiones con apuestas ilegales.