La AFA confirmó paro del fútbol argentino en protesta por investigación judicial a "Chiqui" Tapia

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó este martes un paro que afectará a los partidos de la novena fecha del Torneo de Apertura, programada para este fin de semana, en protesta por las investigaciones judiciales contra dirigentes de esa entidad, entre ellos su titular y vicepresidente de la Conmebol, Claudio Tapia.

Tras una reunión de la comisión directiva de representantes de los clubes inscritos en la AFA, se resolvió mantener la medida de fuerza anunciada días atrás y posponer la disputa de los partidos que se suspenderán a la semana del 13 de mayo.

La medida incluye a todas las categorías del ascenso y los torneos de las divisiones juveniles.

¿De qué se le acusa al presidente de la AFA?

Un fallo firmado por el juez Diego Amarante, el pasado 19 de febrero, citó a "Chiqui" Tapia a brindar declaración indagatoria en una causa en la que está imputado por presunta retención ilegal de aportes previsionales y otros tributos. El juez, además, prohibió su salida de Argentina "con el objeto de asegurar la efectiva realización de los actos procesales dispuestos".

La causa investiga un supuesto fraude de más de 19.300 millones de pesos (más de 14 millones de dólares) vinculado a retenciones impositivas y aportes a la seguridad social, a raíz de una petición formulada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Esa investigación y el requerimiento de declaración, alcanzó también al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y otros directivos.