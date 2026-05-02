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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga argentina

Maxi Gutiérrez fue figura en triunfo de Independiente sobre San Lorenzo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El futbolista chileno aportó un gol y una asistencia en el Nuevo Gasómetro.

Maxi Gutiérrez fue figura en triunfo de Independiente sobre San Lorenzo
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El futbolista chileno Maxi Gutiérrez fue figura en el triunfo 2-1 de Independiente sobre San Lorenzo, en el Nuevo Gasómetro, por el último partido de la fase regular del Torneo Apertura argentino.

Gutiérrez asistió a Matías Abaldo para el 1-0 a los 16 minutos y luego marcó el 2-0 a los 54', tras pase del propio Abaldo. Ezequiel Herrera descontó para San Lorenzo a los 72', mientras Alexis Cuello fue expulsado en el local a los 90+3'.

Con este resultado, Independiente cerró la etapa regular en el quinto lugar y San Lorenzo terminó séptimo, por lo que ambos equipos avanzaron a los octavos de final del certamen.

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