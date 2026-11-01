Palacios entró en los minutos finales del triunfo de Boca Juniors en el clásico ante River Plate

El chileno Carlos Palacios entró en los minutos finales del triunfo de Boca Juniors por 1-0 sobre River Plate en La Bombonera, un caliente clásico argentino válido por la fecha 15 del Torneo de Clausura, y en donde el "Millonario" terminó con nueve jugadores.

El partido quedó condicionado de entrada, ya que Lucas Martínez Quarta fue expulsado antes de los 10 minutos, por una falta como último hombre sobre Miguel Merentiel.

River hizo cambios estratégicos para proteger la defensa ante la pérdida de uno de sus zagueros, pero no resultó y Boca aprovechó la ventaja numérica.

En un tiro de esquina, minuto 27, Sebastián Villa levantó el centro y Lautaro Di Lollo conectó el cabezazo para el 1-0 parcial.

En la segunda parte, el partido se friccionó y River, presa de la frustración, perdió otro jugador más, por un patadón de Gonzalo Montiel a Lautaro Blanco (79').

Boca, con el marcador a favor y con dos hombres más en el minuto 88, envió a Carlos Palacios por Sebastián Villa. Williams Alarcón, por su lado, se quedó en la banca.

Con el resultado, Boca sumó 30 puntos en el segundo lugar del Grupo A del Clausura, y en la próxima fecha enfrentará a Defensa y Justicia.

River, por su lado, está cuarto con 23 unidades en el Grupo B, y su próximo desafío será ante Aldosivi.