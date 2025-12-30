Registran sedes de la AFA por presunto lavado de dineros

La justicia argentina ordenó este martes registros en las dos sedes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero vinculado a operaciones comerciales en el exterior, informaron a EFE fuentes judiciales.

Los procedimientos se llevan a cabo en la sede administrativa de la AFA, ubicada en la calle Viamonte, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, y en el inmueble que la entidad posee en la localidad bonaerense de Ezeiza.

Las medidas fueron dispuestas por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, a partir de un requerimiento de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

En paralelo, agentes de la Policía Federal Argentina (PFA) registraron la vivienda del empresario Javier Faroni, titular de la firma estadounidense TourProdEnter LLC, señalada en la causa como intermediaria en la recaudación de fondos internacionales de la AFA.

La investigación judicial busca confirmar si hubo maniobras de lavado de dinero en el marco de la relación contractual entre la AFA y TourProdEnter, una sociedad constituida en agosto de 2021 en el estado de Florida.

La AFA emitió este lunes un comunicado en el que expresó su "más enérgico rechazo" a lo que describió como una "campaña de difamación" en su contra y aseguró este que la relación contractual entre la institución y TourProdenter LLC "ha sido oportunamente sometida al análisis de distintos tribunales, tanto en la Argentina como en los Estados Unidos, sin que se haya detectado irregularidad alguna".