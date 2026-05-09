Ricardo Arjona visitó La Bombonera y Boca Juniors fue eliminado por Huracán

El paso de Ricardo Arjona por Buenos Aires no solo ha estado marcado por la música. En medio de su exitosa gira "Lo que el Seco no dijo", con la que ha logrado un hito al agotar 14 fechas consecutivas en el Movistar Arena de la capital argentina, el guatemalteco hizo una pausa para cumplir con una de sus grandes pasiones: el fútbol.

Este sábado 9 de mayo, todas las miradas en La Bombonera, se desviaron por momentos de la cancha hacia uno de los palcos principales, donde el cantante siguió con nerviosismo el duelo entre Boca Juniors y Huracán, válido por los octavos de final del Torneo Apertura 2026.

La presencia del intérprete de "Fuiste tú" -conocido seguidor del conjunto "xeneize"- causó furor entre los más de 50.000 espectadores presentes, quienes pudieron ver al artista sufriendo y alentando desde las gradas como un hincha más.

Eso sí, pese al apoyo de Arjona desde la tribuna, la tarde terminó siendo una verdadera tragedia deportiva para el cuadro local dado que Huracán dio la sorpresa y se impuso por 3-2 en tiempo suplementario.