Carabineros incautó ocho toneladas de cobre ocultas en camiones hacia Perú

Carabineros detuvo a cuatro personas acusadas de contrabando y tráfico de residuos peligrosos durante un operativo realizado en la zona fronteriza de Arica y Parinacota, que permitió la incautación de más de ocho toneladas de cobre.

El procedimiento se realizó en el sector de Laguna Blanca, luego de que personal de la Tenencia de Visviri detectó camiones que se dirigían hacia un paso no habilitado, con dirección a Perú.

La policía uniformada detalló que el hecho ocurrió alrededor de las 08:00 horas de este sábado, a la altura del Hito N.°69 de la Ruta A-109, donde los policías fiscalizaron a los ocupantes de los vehículos involucrados.

Durante la revisión, los carabineros detectaron que los camiones transportaban baterías en desuso y plomo. No obstante, al realizar una inspección exhaustiva se detectó que bajo ese cargamento se encontraban ocho toneladas de cobre ocultas.

Según los primeros antecedentes, el origen del material corresponde a presuntos cables robados.

Carabineros informó que los detenidos corresponden a un ciudadano chileno, un peruano y dos bolivianos, quienes contaban con situación migratoria regular en nuestro país.

Serán puestos a disposición de la justicia durante esta jornada, mientras que los camiones y especies incautadas quedaron bajo custodia de Aduanas.