Dos incendios en Los Lagos dejaron cuatro fallecidos

Cuatro personas fallecieron en dos incendios estructurales ocurridos este sábado en las comunas de Quellón (Chiloé) y San Pablo (Provincia de Osorno) , en la Región de Los Lagos.

El siniestro ocurrido en Quellón, al sur de la Isla Grande de Chiloé, ocurrió en calle Rucalina y terminó con dos personas fallecidas.

El mayor Gonzalo Morales de Carabineros, de la Sexta Comisaría de Quellón, informó que personal policial concurrió hasta el lugar tras recibir una alerta de emergencia, donde se verificó que una casa de material ligero estaba siendo consumida por las llamas.

El oficial agregó que las víctimas fueron halladas calcinadas al interior del inmueble durante la remoción de escombros y que, de momento, no han podido ser identificadas.

Incendio en San Pablo

Un incendio afectó a una vivienda de material ligero ubicada en la comuna de San Pablo y terminó con dos mujeres fallecidas.

El segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de San Pablo, Sebastián Cárdenas, indicó que la emergencia ocurrió en una casa habitación de un piso, ubicada en calle Pilmaiquén.

Voluntarios de la Primera Compañía de Bomberos trabajaron para extinguir el fuego y evitar que las llamas se extendieran hasta el inmueble colindante. Las víctimas corresponden a la dueña de casa y una amiga, de aproximadamente 18 y 19 años, respectivamente.

En el procedimiento también participaron voluntarios de la Segunda Compañía de San Pablo, además del apoyo del Cuerpo de Bomberos de Osorno. Las causas de ambos incendios todavía no han sido determinadas y son investigadas por el Ministerio Público.